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Hatay'da korkutan patlama! Tam zeytinliklerin üzerinde oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da korkutan patlama! Tam zeytinliklerin üzerinde oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da zeytinliğin üzerinden geçen elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamanın aşırı sıcaklar nedeniyle olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan zeytinliğin üzerindeki elektrik tellerinde patlama yaşandı. Yaşanan patlama sık sık tekrar etti.

Hatay'da korkutan patlama! Tam zeytinliklerin üzerinde oldu - 1. Resim

Elektrik tellerinde yaşanan genleşmeden dolayı patlama yaşandığı düşünülürken art arda çıkan kıvılcımlar vatandaşları tedirgin etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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