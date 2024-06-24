Hatay'da korkutan patlama! Tam zeytinliklerin üzerinde oldu
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay'da zeytinliğin üzerinden geçen elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamanın aşırı sıcaklar nedeniyle olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan zeytinliğin üzerindeki elektrik tellerinde patlama yaşandı. Yaşanan patlama sık sık tekrar etti.
Elektrik tellerinde yaşanan genleşmeden dolayı patlama yaşandığı düşünülürken art arda çıkan kıvılcımlar vatandaşları tedirgin etti.