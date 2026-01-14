Hatay’da bir çarşıda bulunan valizi görenler içinde bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak valizi açtı. Valizin içinden ise elbise çıktı.

Hatay’da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Prefabrik çarşıda bulunan bir valiz esnafı harekete geçirdi.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan prefabrik çarşıda korku dolu anlar yaşandı. Çarşı içinde bulunan bir valizi fark eden esnaf, içinde bomba olduğunu düşünerek durumu polise haber verdi.

Hatay’da yürekleri ağza getiren olay! Valizi görenler polisi aradı

BİRİ UNUTMUŞ

Bölgeye gelerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri bir süre boyunca çantanın sahibinin gelmesini bekledi. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemelerde sahipsiz valizin bir vatandaş tarafından unutulduğu tespit edildi.

BOMBA DEĞİL ELBİSE ÇIKTI

Polis tarafından güvenlik önlemlerinin ardından kontrol edilen şüpheli çanta içerisinden ise elbise çıktı. Çantadan bomba çıkacağını düşünen esnafın elbise çıktığını görünce endişeleri azaldı.

