Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 12 ilde Cumartesi günü ani sağanak yağışın etkili olacağını belirterek uyardı. Şen “Ani yağışlar risk oluşturabilir, dikkat” dedi. Şen’in ardından bir uyarı da Meteoroloji’den geldi. Meteoroloji bugün için 19 ili sağanak yağış için uyardı. İşte uyarı yapılan iller…

Sağanak yağışın ardından bahar havasının yeniden etkisini göstermeye başladığı Türkiye için yeni ‘sağanak’ uyarısı geldi.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Cumartesi gününü işaret ederek sıcaklıkların aniden düşeceğini, ani şekilde sağanak yağışın etkili olabileceğini belirtti. İşte Orhan Şen’in uyarı yaptığı o iller…

Hava tersine dönecek! Türkiye’ye yeni sağanak dalgası geliyor! Orhan Şen İstanbul dahil 12 il için tarih verdi

“ANİ YAĞIŞLAR RİSK OLUŞTURABİLİR”

Sosyal medya hesabından uyarı yapan Şen şunları söyledi:

Hafta sonu İstanbul’da sıcaklık 5-6 derece düşüyor. 23-24 C ye iner. Böyle ani sıcaklık düşüşlerinde yağış kuvvetli olur. Cumartesi günü İstanbul, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kayseri, Niğde, Antalya, Muğla illerinde ani yağışlar risk oluşturabilir. Dikkat kulağınızı meteorolojiden ayırmayın.

BİR UYARI DA METEOROLOJİ’DEN GELDİ

Öte yandan bugünkü hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 19 ilde sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.

Hava tersine dönecek! Türkiye’ye yeni sağanak dalgası geliyor! Orhan Şen İstanbul dahil 12 il için tarih verdi

Meteoroloji açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hava tersine dönecek! Türkiye’ye yeni sağanak dalgası geliyor! Orhan Şen İstanbul dahil 12 il için tarih verdi

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı 19 il şöyle;

Adana Antalya Burdur Hatay Konya Kastamonu Rize Trabzon Erzurum Kars Malatya Van Karaman Niğde Kayseri Sivas Sinop Karabük Hakkari

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