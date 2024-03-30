Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Hazreti Meryem iddiası yankı uyandırmıştı! Görüntülerdeki kadın her şeyi yalanladı
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

Hazreti Meryem iddiası yankı uyandırmıştı! Görüntülerdeki kadın her şeyi yalanladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hazreti Meryem iddiası yankı uyandırmıştı! Görüntülerdeki kadın her şeyi yalanladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir kadının Hazreti Meryem olduğunu söylediği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerin umredeyken çekildiğini belirten Kübra Acar, iddiaları yalanlayarak görüntülerinin başka şahıslar tarafından izinsiz kullanıldığını söyledi.

Sosyal medyada bir kadının, kendisinin Hazreti Meryem olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yaptığı söylentileri gündem oldu.

ŞEYHLİĞİNİ İLAN ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İsminin Kübra Acar olduğu öğrenilen kadın, ise olayın gerçek yüzünü anlattı. Fotoğrafının üstüne "Ben Hazreti Meryem" yazıldığını ve o şekilde paylaşıldığını söyleyen Acar, iddiaları reddetti.

Hazreti Meryem iddiası yankı uyandırmıştı! Görüntülerdeki kadın her şeyi yalanladı - 1. Resim

İDDİALARI REDDETTİ: YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM

Şubat ayında umre ibadetini yaptığını ve görüntülerin orada çekildiğini söyleyen Acar, "Tanımadığım kişiler görüntülerin üzerine "Ben Hazreti Meryem" yazarak paylaşım yapmaya başlamış. Yazılan yazı, haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte hiçbir araştırma yapmadan haberi yayan basın organlarına, hakaretlere karşı yasal sürecin başlatıldığını kamuoyuna bildiririm." dedi.

Hazreti Meryem iddiası yankı uyandırmıştı! Görüntülerdeki kadın her şeyi yalanladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: megamagcİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kazadan kurtulan sürücü, polisi soru yağmuruna tuttu: Ben niye böyleyim, eşim kim? - GündemKazadan kurtulan sürücü, polisi soru yağmuruna tuttuSeçimi kazanırsa 5 yıl boyunca maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak - GündemSeçimi kazanırsa 5 yıl boyunca maaşını bağışlayacakÇankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı - GündemTır, otomobilin üzerine devrildi18 ilde dev operasyon! 40 şüpheli gözaltında - Gündem18 ilde dev operasyon! 40 şüpheli gözaltındaSeçim günü neler yasak? İşte 31 Mart'ta yapılmaması gerekenler - GündemSeçim günü neler yasak?Tesla alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı - GündemTesla alev alev yandı! Sürücü son anda canını kurtardıLiderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu - GündemLiderlerin oy kullanacağı yerler belli olduBalıkesir'de 17 seçmen iki muhtar için sandık başına geçecek - Gündem31 Mart'ın en dikkat çeken seçimi!Korkunç cinayeti itiraf etti! Önce öldürmüş sonra da yakmış - GündemKorkunç cinayeti itiraf etti! Önce öldürmüş sonra da yakmışTürkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberi - GündemTürkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberi
Sonraki Haber Yükleniyor...