Hazreti Meryem iddiası yankı uyandırmıştı! Görüntülerdeki kadın her şeyi yalanladı

Bir kadının Hazreti Meryem olduğunu söylediği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerin umredeyken çekildiğini belirten Kübra Acar, iddiaları yalanlayarak görüntülerinin başka şahıslar tarafından izinsiz kullanıldığını söyledi.

Sosyal medyada bir kadının, kendisinin Hazreti Meryem olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yaptığı söylentileri gündem oldu.

ŞEYHLİĞİNİ İLAN ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İsminin Kübra Acar olduğu öğrenilen kadın, ise olayın gerçek yüzünü anlattı. Fotoğrafının üstüne "Ben Hazreti Meryem" yazıldığını ve o şekilde paylaşıldığını söyleyen Acar, iddiaları reddetti.

İDDİALARI REDDETTİ: YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM

Şubat ayında umre ibadetini yaptığını ve görüntülerin orada çekildiğini söyleyen Acar, "Tanımadığım kişiler görüntülerin üzerine "Ben Hazreti Meryem" yazarak paylaşım yapmaya başlamış. Yazılan yazı, haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte hiçbir araştırma yapmadan haberi yayan basın organlarına, hakaretlere karşı yasal sürecin başlatıldığını kamuoyuna bildiririm." dedi.