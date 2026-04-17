Suça sürüklenen çocukların büyük bölümünün yeniden adli sistemle karşılaştığı ortaya çıktı. Verilere göre bu oran yüzde 71,9. Mevcut çocuk adalet sisteminin ise hem önleyici hem de rehabilite edici açıdan yetersiz kaldığı gündeme alındı.

Esma Altın / ANKARA - Verilere göre suça sürüklenen çocuklar arasında tekrar suç işleme oranı dikkat çekici boyutlarda. Adalet Bakanı Gürlek, Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu ile yaptığı toplantıda, bu çocukların yüzde 71,9’unun daha önce adli sistemle temas ettiğini açıkladı. Elde edilen sonuçlar, çocukların önemli bir bölümünün ilk temas sonrası yeniden suçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

EBEVEYN SORUMLULUĞU İÇİN DAHA CAYDIRICI YAPTIRIM

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de ailelerin sorumluluğu oldu. Yetkililer, çocuğun suça sürüklenmesinde ebeveyn ihmali söz konusuysa daha caydırıcı yaptırımlar getirilmesi gerektiğini ifade etti. Mevcut düzenlemelerin hem şikâyete bağlı olması hem de cezaların düşük kalması sebebiyle etkisiz olduğu vurgulandı.

YARGI MENSUPLARI: SİSTEM YETERİNCE ÖNLEYİCİ DEĞİL

Komisyon kapsamında yapılan araştırmaya göre, çocuk adalet sisteminin yeniden suç işlemeyi önlemede etkili olduğunu düşünen yargı mensuplarının oranı yalnızca yüzde 14,3’te kaldı. Büyük çoğunluk, mevcut yapının bu yönüyle yetersiz olduğu görüşünde birleşti. Adalet Bakanlığı yetkilileri, özellikle 15–18 yaş grubuna yönelik ceza politikalarında değişiklik ihtiyacına dikkat çekti. Mükerrer suçlarda tekerrür hükümlerinin uygulanması önerildi.

DENEYİM EKSİKLİĞİ VE AĞIR İŞ YÜKÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmaya katılan yaklaşık 765 hâkim ve savcıya ait veriler, sistemin işleyişine dair önemli problemleri de ortaya koydu. Yargı mensuplarının yüzde 72,5’inin bu alandaki deneyimi üç yılın altında kalırken, yalnızca yüzde 2,8’inin 11 yılın üzerinde deneyime sahip olduğu görüldü. Öte yandan bazı hâkimlerin yılda 600’den fazla dosyayla ilgilenmek zorunda kaldığı, bu durumun karar süreçlerini doğrudan etkilediği değerlendiriliyor. Araştırmada sistemin nasıl iyileştirileceğine yönelik soruya verilen cevaplar arasında ilk sırayı yüzde 32,7 ile “iş yükünün azaltılması” aldı. Uzmanlar, mevcut yoğunluğun çocuklara özgü adalet yaklaşımını zayıflattığı görüşünde.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kahramanmaraş saldırısı sonrası kritik hamle! Suça sürüklenen çocukların cezası artacak

AİLE KATILIMI ZAYIF, REHABİLİTASYON YETERSİZ

Araştırma bulgularına göre çocukların yüzde 72’si yargılama süreçlerinde aile desteğinden yeterince faydalanamıyor. Yargı mensuplarının yüzde 84,1’i ise rehberlik, danışmanlık ve eğitim programlarının tekrar suçu önlemede etkisiz kaldığını düşünüyor. Ayrıca sosyal inceleme raporlarının da yeterince işlevsel olmadığı, bu konuda olumsuz görüş bildirenlerin oranının yüzde 75,1 olduğu belirtildi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise kurumlar arası iş birliğinin zayıf olması oldu. Yargı mensuplarının yaklaşık yüzde 80’i veri paylaşımı ve koordinasyonun yetersiz olduğunu ifade etti. Bu durumun, çocukların yeniden topluma kazandırılmasını zorlaştırdığı değerlendiriliyor. Çocukları ceza sistemi dışına yönlendirmeyi amaçlayan alternatif uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde ise çelişkili sonuçlar ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 70,5’i bu uygulamaları yeterli bulurken, aynı sistemin tekrar suç işlemeyi önlemede başarısız olduğu ifade edildi.

MAĞDUR ODAKLI YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonunun yargı mensupları ile ilgili yaptıkları araştırmada sistemdeki eksikliklerin giderilmesi konusunda bu grubun önerilerine de başvuruldu. Yargı mensuplarının önerileri arasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ve ceza erteleme kararlarının mağdurun rızasına bağlanması da yer aldı. Bu adımın, mağdur haklarını güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası