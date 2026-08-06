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Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın!

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Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın söndürüldü. Askeri okulun çatısında geniş çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.

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Olay, saat 17.20 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında restorasyon çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın!
Başlık ResmiHeybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın!

Karadan müdahalenin kısıtlı olduğu bölgede ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altınarak söndürüldü. Ekipler tarafından muhtemel bir sirayetin önüne geçmek adına bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle askeri okulun çatısında geniş çaplı maddi hasar oluştu.

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın!
Başlık ResmiHeybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın!

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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