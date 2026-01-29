Balıkesir'de toprak kayması nedeni ile yürekler ağza geldi. Heyelan nedeniyle yolcu treninin lokomotifi ve bir vagonu raydan çıktı. Kazada kimsenin yaralanmaması tek teselli olurken, trenin yolcuları otobüslere nakledildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu raydan çıktı.

Heyelan yolcu treninin lokomotifi ve vagonunu raydan çıkardı! Facia ucuz atlatıldı

YOLCULAR OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Trenin yaklaşık 145 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslere nakledildi.

Kaza sonrasında heyelan dolayısı ile demiryoluna dökülen kayalar kaldırılırken, lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.

