Hizmete giren baraj Çeşme'ye can suyu oldu! Turistik ilçede zorunlu su kesintisi sona erdi!

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Kutlu Aktaş Barajı'nda su rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle uzun süredir uygulanan zorunlu su kesintisi sona erdi. DSİ tarafından 9 Ağustos'ta Karaburun ilçesinde devreye alınan Karareis Barajı’ndan sağlanan su, Çeşme ilçesinin içme suyu şebekesine verilmeye başlandı. Böylelikle turistik ilçedeki su dağıtımı normale döndü.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından devreye alınan Karareis Barajı'ndan sağlanan suyun içme suyu dağıtım şebekesine verilmesiyle Çeşme'deki zorunlu su kesintisinin sona erdiğini bildirdi.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Çeşme'de su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı'nda su rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi üzerine bölgede uzun vadede suya erişimi güvence altına almak için 25 Temmuz itibarıyla belirlenen saatlerde zorunlu su kesintisi uygulanmasına geçildiği anımsatıldı.

ÇEŞME'DEKİ SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 2'nci aşama performans test işlemlerine başlanması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyidi üzerine 23 Ağustos itibarıyla da içme suyu iletim sistemine verilmeye başlanmıştı.

İdaremiz ekiplerince tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos tarihinde sonuçlandırılarak ilçemizin içme suyu dağıtım şubesine verilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayıp, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanmış ve Çeşme ilçemizde zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır."

KARAREİS BARAJI HİZMETE AÇILDI

DSİ Genel Müdürlüğünün 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Çeşme'ye komşu Karaburun ilçesindeki Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi 9 Ağustos'ta hizmete alınmıştı.

 

