Hukuk dünyası Ankara'da buluşuyor! AYM'nin 64. yılına özel program
Anayasa Mahkemesi, 64. kuruluş yıl dönümü 27-28 Nisan'da Ankara’da düzenlenecek sempozyum ve andiçme töreniyle kutlanacak.
GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - İki gün sürecek program kapsamında yargı dünyasından önemli isimler bir araya gelecek. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda düzenlenecek programın ilk günü, aynı fiil/suç nedeniyle bir kişinin iki kez yargılanamayacağı ve cezalandırılamayacağı öngören ,’Ne Bis İn İdem İlkesi’nin Farklı Yargı Alanlarındaki Etkisi” başlıklı sempozyum gerçekleştirilecek.
AYM Başkanvekili İrfan Fidan oldu
Sempozyumun oturum başkanlığını Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı üstlenecek. Oturumda Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Harun Mert, Danıştay 13. Dairesi Üyesi Fatih Mehmet Alkış, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Doç. Dr. Akif Yıldırım ile Prof. Dr. Feridun Yenisey sunum yapacak. Program soru-cevap bölümü ve plaket takdimiyle sona erecek.
Sempozyumun açılışında ise Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Yargıcı Prof. Dr. Saadet Yüksel ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya birer konuşma yapacak.
ŞABAN KAZDAL YEMİN EDECEK
Kutlamaların ikinci günü olan 28 Nisan Salı günü ise Anayasa Mahkemesi’nin 64. kuruluş yıl dönümü ve andiçme töreni düzenlenecek. Törende Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yapacak, üyeliğe seçilen Şaban Kazdal ise yemin ederek görevine başlayacak.