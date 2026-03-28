Tapuda yüksek bedelli alım-satımlarda hukuki güvenliği sağlamak için avukat bulundurulacak. Barolar Birliği de “Bu uygulama ile uyuşmazlıklar azalır, yargı süreçleri de hızlanır” diyor.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Alım-satımlarda tarafların hukuki güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenlemeyle, 30 milyon TL’nin üzerindeki işlemlerde avukat bulundurma mecburiyeti getiriliyor.

Söz konusu düzenlemenin bu yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Uygulamanın avukatların yaşadığı maddi sıkıntılara katkı sunması beklenirken, zorunluluğun vatandaş açısından ek maliyet oluşturabileceği de ifade ediliyor.

YARGIYI HIZLANDIRIR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan konuyu gazetemize değerlendirdi. Sağkan, uygulamanın uzun yargılama sürelerin kısalmasına fayda sağlayacağına dikkat çekerek, “Bugün en çok yakındığımız konu uzun yargılama süreleri. Hâliyle dosya sayısını azaltmadan bu meseleyi çözme şansımız yok. Dosya sayısını azaltmanın yolu da aslında koruyucu avukatlık olarak adlandırılan sistemin yaygınlaştırılması. Yani insanların ticari ilişkilerinde veya gündelik yaşantılarında hukuki bir uyuşmazlığı yanında getirebilecek süreçlerde bir avukatın desteğinden faydalanmaları, ileride doğacak hukuki uyuşmazlıkların da önüne geçecek en temel unsur” dedi.



