AKOM günler öncesinden kar, buzlanma ve don uyarısında bulundu. İBB ve ilçe belediyeleri yeterli tedbiri almadı. Kar yağışının ardından İstanbul ulaşımı felç oldu. Yokuşları çıkamayan İETT otobüslerini vatandaşlar itti, kar küreme araçları devrildi, metrolarda insan seli yaşandı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul, dondurucu bir sabahla güne uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artıran yoğun kar sağanağı, ulaşımı durma noktasına getirdi.

Evinden çıkan milyonlarca İstanbullu, ulaşım çilesiyle karşı karşıya kaldı. Şehir genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 81 seviyelerine kadar tırmandı. İstanbul’un ara sokakları ve yokuşları âdeta buz pistine döndü.

Şehrin dik yokuşlarıyla bilinen Esenler, Bahçelievler ve Üsküdar gibi ilçelerinde ulaşım tamamen durdu. Kış lastiği olmayan veya buzlu zeminde tutunamayan İETT otobüsleri yollarda mahsur kalınca, devreye yine İstanbullular girdi. Çaresiz kalan yolcular, tonlarca ağırlıktaki otobüsleri omuzlayarak itmeye çalıştı. Küçükçekmece ve Maltepe’de ise karın ağırlığına dayanamayan araçlar kontrolden çıktı. Kayan otobüsler park hâlindeki araçlara çarparak durabilirken, kazalar maddi hasara yol açtı.

KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ

Karla mücadele eden ekipler de tabiat şartlarına karşı zorlu bir imtihan verdi. Eyüpsultan ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi’nde tuzlama ve küreme çalışması yapan bir belediye aracı, aşırı buzlanma sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, tonlarca tuz yol kenarına saçıldı.

Bir diğer korkutan kaza ise Üsküdar’da yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil, önce kaldırımdaki bir yayaya çarptı, ardından bir evin bahçesine uçtu. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İBB hem uyardı, hem tedbir almadı! Ulaşım yine çileye döndü

METROLARDA İZDİHAM

Yollardaki kaos sebebiyle vatandaşlar raylı sistemlere akın edince, yer altında da izdiham kaçınılmaz oldu. Özellikle M3 Bakırköy-Kayaşehir hattı ve Mahmutbey aktarma merkezinde “insan seli” yaşandı. Seferlerdeki teknik aksamalar ve yoğunluk sebebiyle peronlar doldu taştı; vatandaşlar trenlere binebilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Öte yandan kar yağışı nedeniyle İBB Komuta Merkezleri ve Çözüm Merkezi’ne 378 ihbarın ulaştığı, büyük bölümünün kar küreme ve tuzlama talebiyle ilgili olduğu belirtildi.

BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT

İstanbul Valiliği, yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte trafik kısıtlamalarında kademeli esnemeye gitti. Ağır tonajlı kamyonlar için uygulanan yasak dün saat 16.00 itibarıyla kaldırıldı. Motosikletli kuryelerin trafi ğe çıkış yasağı ise bugün saat 10.00’dan itibaren sona eriyor. AKOM ise kar yağışının yerini yağmura bırakacağını ancak buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

