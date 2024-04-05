İBB işçisinin feci ölümü! Çalışma alanını denetlerken...

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Nisan 2024 12:15 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 12:58 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta, İBB'de yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan işçiye çalışma alanını denetlediği sırada otomobil çarptı. Erol Çolak, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.