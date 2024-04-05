İBB işçisinin feci ölümü! Çalışma alanını denetlerken...
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta, İBB'de yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan işçiye çalışma alanını denetlediği sırada otomobil çarptı. Erol Çolak, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Feci kaza, gece saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı alt geçidinde meydana geldi.
İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan Erol Çolak’a, sorumluluk alanını denetlemek için dolaşırken bir otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yere yığılan Çolak’ı gören vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Polis olay yerinde güvenlik önemli alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen Çolak hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı