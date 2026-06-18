İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. İBB davası sanıklarından olan Karaal'ın, önceki akşam bir araçtan inen kimliği belirsiz üç kişi tarafından darp edilerek araca bindirildiği öğrenildi.

Son dakika haberi... İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı.

İBB davası sanıklarından olan Karaal'ın, önceki akşam Maltepe ilçesindeki evinin önünde, bir araçtan inen kimliği belirsiz üç kişi tarafından darp edilerek araca bindirildiği öğrenildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

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