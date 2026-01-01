İhlas Haber Ajansı
İBB yılın ilk kar mesaisinde sınıfta kaldı
İstanbul'da yılın ilk kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Beykoz Kavacık'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollar karla kaplandı.
İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi.
Beykoz Kavacık'ta bölgesinde yeterli tuzlama ve küreme çalışmasının yapılmadığı öne sürülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar mesaisinde yetersiz kaldığı görüldü.
Karla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanan araçlar uzun süre trafikte mahsur kaldı.
