Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bürokrasideki deneyimiyle öne çıkıyor. Bakan Çiftçi'nin Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla gelmesi ise dikkat çekti.

GAMZE ERDOĞAN- Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığına getirilen Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya’dan devraldı. Çiftçi, törene Erzurum’dan tarifeli uçakla geldi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde uzun yıllar mülki idare amirliği yapan Çiftçi, bürokrasinin hem taşra hem de merkez teşkilatında önemli görevler üstlendi. Aslen Konyalı olan Çiftçi, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesinin ardından 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Mülki idare amirliği mesleğine 85. Dönem Konya Kaymakam adayı olarak adım atan Çiftçi, Ağustos 2023’ten bu yana Erzurum Valiliği yapıyordu.

Çiftçi, 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve Erzincan’da gerçekleşen, ‘Hafız Kal Yarışması’ Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde birinci oldu.

Çiftçi, bu yönüyle büyük beğeni toplarken muhalif kesim tarafından eleştirilmişti. Mustafa Çiftçi’nin dinî eğitimi ve hafızlık vasfı, kamuoyunda dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Bakan Mustafa Çiftçi, Çorum’da görev yaparken, İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen İskilipli Atıf Hoca anmasına katıldığı için muhalefet tarafından eleştirilmişti. Çiftçi’nin Valilik görevinin son gününde ise Erzurum Valiliğinin resmî hesabından yapılan Sultan II. Abdülhamit Han’ın vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım dikkat çekti

