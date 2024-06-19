İHA ve dronlar için özel hava otobanları hazırlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, insanız hava araçları ve dronların gidip gelmelerini sağlayacak hava koridorları ve güzergahların oluşturulacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, insanız hava araçları (İHA) ve dronların, şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmelerini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dronlar için özel olarak uygulamaya konulması planlanan hava otobanlarına ilişkin bilgi verdi.

Oluşturulacak güzergahın Avrupa'nın sayılı otonom dron koridorlarından olacağını belirten Uraloğlu, birçok ülkenin amatör İHA ve dronlara dair yeni düzenlemeler hazırlamaya başladığına işaret etti.

Uraloğlu, oluşturulacak hava otobanlarıyla, İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçmekle kalmayıp aynı zamanda takip ve trafik yönetim sisteminin de getirileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hava araçlarının belirlenen güzergahların dışına çıkmasını engelleyeceğiz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 İHA için Bakanlık olarak temel hedefimiz, ulaşımın her modunda güvenliği sağlamak. Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergahlar ve yollar oluşturuyorsak dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı oldukça artan İHA'lar ve dronların da şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmelerini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar belirleyeceğiz. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek dronlar için güvenli hava sahası oluşturacağız."

TAMİR İSTASYONLARI NEREDE OLACAK?

Bakan Uraloğlu, İHA'lar ve dronların, güvenlikten tarıma, kargodan gümrük işlemlerine, orman yangınlarıyla mücadeleden sivil ve ticari uçuşlara kadar farklı amaçlarda kullanıldığını belirterek, yeni sistemle uygunsuz uçuşların engelleneceğini vurguladı.

Özellikle hassas bölgelerde hem güvenlik zafiyeti oluşmamasını hem de özel yaşamın gizliliğini korumayı amaçladıklarını bildiren Uraloğlu, "Bununla birlikte getireceğimiz sistemle erişilebilir, verimli ve çevre dostu dijital bir uygulama ile operatörler mobil uygulamalar üzerinden uçuş izni alma ve hava sahası bilgilerini görme gibi imkanlara ulaşılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, SHGM'nin yeni sivil havacılık modelleri üzerinde çalışmalar yaptığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve dronlar için de kontrol mekanizması ihtiyacı var. Bu araçlar için takip ve trafik yönetim sistemimiz İHA'ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacak. Dronlar sistem bilgileri, konum, irtifa, hız, pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıt altına alınacak. Bu sayede trafik yönetimi ve uçuş izinleri tek bir merkezden hızlı, kolay, emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Ayrıca dronların arıza, pil bitmesi veya olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı da güzergahlar üzerine tamir istasyonları kurmayı planlıyoruz."