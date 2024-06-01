İki çuval Hakkari soğanını yurt dışına kaçırmak istedi, rekor ceza yedi

Hakkari soğanı bitkilerini yurt dışına kaçırmak isteyen İran uyruklu bir vatandaş yakayı ele verdi. Zanlıya 'biyoçeşitliliği tahrip etmek' suçundan 3 kişiye toplam 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası verildi.

İran uyruklu bir vatandaş, 2 çuval içerisine koyduğu Hakkari soğanı bitkilerini yurt dışına çıkarmak istedi. Harekete geçen Yüksekova Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ele geçirilen 'Hakkari soğanı' bitkilerine el konulurken, biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan 3 kişiye toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası verildi.

BİTKİLER UYGUN HABİTATLARA EKİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"29 Mayıs 2024 tarihinde Hakkari İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova DKMP Şefliği'ne gelen ihbar üzerine Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde, İran uyruklu bir kişinin yanında bulunan iki çuval içerisinde çok sayıda Hakkari soğanı (Allium rhetoreanum-Nab.) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Bitkilerin yumrularıyla birlikte ve yumrusuz olarak doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenmiş ve tüm bitkilere Yüksekova DKMP Şefliği tarafından el konulmuştur. El konulan bitkilerin çimlenebilecek durumda olanları, Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre eşliğinde Yüksekova Dağlıca bölgesinde uygun habitatlara ekilmiş, soğansız örnekleri ise bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre'ye teslim edilmiştir.

Biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan 3 kişiye toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası verilmiştir. Kişi başına düşen ceza miktarı 387 bin 141 TL olarak belirlenmiştir".