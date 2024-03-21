İki dil biliyordu, kolej mezunuydu... 50 yılını mağarada geçiren İskender Aga 'sır' geçmişiyle öldü

Balıkesir'de İskender Aga olarak bilinen yaşamının son 50 yılını dağda ve mağarada geçiren İskender Gündüz, hayatını kaybetti. Fransızca ve İngilizce bilen, kolej mezunu İskender Aga'nın sır geçmişi bir dönem tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Akyar kırsalında ilginç hayat öyküsüyle adını duyuran İskender Aga lakaplı İskender Gündüz, vefat etti. 35 yılını mağarada 15 yılını dağda bir barakada geçiren Gündüz'ün cansız bedeni kendisine erzak getiren bir vatandaş tarafından bulundu.

Gündüz'ün 80 yaşına yakın olduğu iddia edildi.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Şehirde yaşamayı reddederek yıllar önce dağda kendisine bir hayat kuran İskender Gündüz, insanlardan uzak yaşantısını kendisinin seçtiğini söyleyerek, gelen tüm medeniyet tekliflerini reddetmişti.

İKİ DİL BİLİYORDU

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiği, hayatının bir bölümünü ise Belçika'da geçirdiği belirtilen Gündüz, bugün Bigadiç'e bağlı Akyar köyünde defnedildi.

GEÇMİŞİNİ KİMSE BİLMİYOR

Akyar kırsal mahallesinin çevre köylerinde efsane haline gelen İskender Gündüz'ün hayatı ise esrarını koruyor. Geçmişi ile ilgili hiçbir zaman bilgi vermeyen İskender Gündüz için çevrede yaşayan köylüler değişik rivayetlerde bulunuyorlar.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA RİVAYET VAR

Civar köylerde yaşayan vatandaşlar, İskender Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Koleji'nden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve iki dili de konuştuğunu ileri sürüyorlar. Vatandaşlar ayrıca İskender Gündüz'ün uzun yıllar Belçika'da babası, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığını, annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutarak köyündeki dağa yerleştiğini belirtiyorlar.

BİR DÖNEM TÜM TÜRKİYE'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Vatandaşlar berber getirmesine rağmen tıraş olmayı reddeden, 'Hamama götürelim' teklifini ise 'Banyodan sonra üşürüm' diyerek kabul etmeyen İskender Gündüz, bir dönem tüm Türkiye'nin de dikkatini çekmişti.