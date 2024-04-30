Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı

İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan İliç’te 9 işçiye mezar olan felaketin ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı. Komisyon Başkanı ve AK Partili Milletvekili Uslu, "İhmal süreçlerini, bu tür kazaların olmaması için neler yapılması gerekiyor araştıracağız. 'Önce insan, önce çevre, sonra madencilik' mimarisinin oluşmasına da katkı sunmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Uslu, gündeme geçmeden önce yaptığı açıklamada, komisyonun geç toplandığına yönelik iddiaların bulunduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda 17 Nisan'da toplantı çağrısının yapılmasının ardından bir gün sonra komisyonun toplandığını ifade eden Uslu, "Komisyon teşekkül ettiği andan itibaren çalışmalarımıza hızlı şekilde başladık, hızlı şekilde bu işi götüreceğiz. Karar alındıktan sonra komisyon olarak görev tevdi edildikten sonra çalışmaya başladık" diye konuştu.

Uslu, komisyonun görevinin başında olduğunu dile getirerek, komisyonun çalışmasıyla bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları arasında bağ kurulmasını doğru bulmadığını söyledi.

Yaşanan kazayı ayrıntılarıyla inceleyeceklerini ifade eden Uslu, şeffaf ve tutarlı bir çalışma ortaya koyarak rapor hazırlayacaklarını bildirdi.

'KAZALARIN OLMAMASI İÇİN GEREKENLERİ ARAŞTIRACAĞIZ'

Atay Uslu, geniş bir çalışma yapacaklarını, herkesi dinleyeceklerini, hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde raporlama yapacaklarını kaydederek, "İhmal süreçlerini, bu tür kazaların olmaması için neler yapılması gerekiyor araştıracağız. 'Önce insan, önce çevre, sonra madencilik' mimarisinin oluşmasına da katkı sunmaya çalışacağız." dedi.

Bu hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının yetkililerinin dinleneceğini aktaran Uslu, diğer hafta da AFAD, DSİ yetkililerini dinleyeceklerini, firmanın da komisyonda dinlenmesini planladıklarını kaydetti.

Atay Uslu, "Benim teklifim, haftaya İliç'e giderek bölgede salı ve çarşamba günleri incelemelerimizi yapmaktır." diye konuştu.

Milletvekillerinin de açıklamalarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin dinlenmesine geçildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Müsavat Dervişoğlu'nun göreve gelmesiyle istifa etmişti: Yomra Belediye Başkanı gerekçesini açıkladıBodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı - GündemSahile beyaz kum döken işletmeye para cezasıMeteoroloji'den 21 kent için kırmızı ve turuncu kodlu uyarı - GündemKırmızı ve turuncu kodlu alarm! 21 kent için uyarı yapıldıİBB Başkanı İmamoğlu'ndan minik Edanur hakkında ilk açıklama - Gündemİmamoğlu'ndan ilk açıklama geldiSinan Ateş suikastı soruşturması tamamlandı - GündemSinan Ateş suikastı soruşturması tamamlandı1 Mayıs’ta kullanımı kısıtlanan toplu taşıma hatları - Gündem1 Mayıs’ta kullanımı kısıtlanan toplu taşıma hatlarıSabah namazına giderken öldürülmüştü: İmam cinayetinin arkasından sosyal medya husumeti çıktı - Gündemİmam cinayetinin sır perdesi aralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...