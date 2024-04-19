İliç'te iki ay sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç'teki maden faciasında toprak altından içerisinde bir kişinin cesedinin bulunduğu otomobil çıktı. Araçta ikinci bir kişinin olup olmadığı araştırılıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü toprağın kayması nedeniyle dokuz işçi göçük altında kalmıştı.

5 Nisan tarihinde dokuz işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın cesedine ulaşıldı ancak sekiz işçi hala toprak altında kurtarılmayı bekliyor.

Bugün bir gelişme daha yaşandı. Bölgede içerisinde bir kişinin bulunduğu bir otomobil bulundu.

ARAÇ İNCELEYEMEYE ALINDI

Sabırlı Deresi bölgesinde bulunan otomobille ilgili çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen cumhuriyet savcısı inceleme başlatırken, AFAD ekipleri de bulunan otomobilin çıkartılması çalışmalarını sürdürüyor.

Bulunan otomobilin içerisinde bir kişiye ait ceset çıkarıldı. Araç içerisinde ikinci bir kişinin olup olmadığına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyleyip şunları kaydetti:

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık.

Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz.