İlk kar tatili haberi geldi, Tekirdağ ve Çanakkale'de eğitime ara verildi

9 Ocak 2024 14:31 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:31

Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Şarköy ilçesinde de yüksek kesimlerde kar etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de zaman zaman artıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Tekirdağ'da, karın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ çevre yolu, Hayrabolu, Muratlı ve Malkara ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yollarında ekipler yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.

4 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

ÇANAKKALE'DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çanakkale genelinde yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.