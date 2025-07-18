İlk kez sergilenecek! Türk savunma sanayinde heyecanlandıran gelişme

Gelecek hafta, Türk savunma sanayisi için heyecanlandıran bir gelişmeye imza atılacak. Türk savunma sanayi şirketi Nurol Teknoloji, kara, hava ve deniz platformları için geliştirilen ve olası saldırıları tespit edebilen, Türkiye'nin ilk akıllı güvenlik katmanı sistemi “Armor Integrity”yi amuoyuna tanıtacak.

Türk savunma sanayi şirketi Nurol Teknoloji, kara, hava ve deniz platformları için geliştirilen ve olası saldırıları tespit edebilen akıllı güvenlik katmanı sistemi “Armor Integrity”yi önümüzdeki hafta kamuoyuna tanıtacak.

22 Temmuz'da başlayacak ve altı gün sürecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Salı günü İstanbul’da başlayacak. Armor Integrity sistemi, fuarda ilk kez sergilenecek.

TÜRK SAVUNMA SANAYİ İÇİN İLK OLACAK

Yüksek tehdit ortamlarında görev yapan personelin güvenliğini artırmayı ve karar alma süreçlerinde etkinliği yükseltmeyi amaçlayan sistem, zırhlı araç kullanıcılarına üst düzey durumsal farkındalık sağlamayı hedefliyor.

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Zırh yüzeyine entegre edilen yüksek hassasiyetli sensörler ve arka planda çalışan gelişmiş algoritmalar sayesinde sistem, balistik tehditlerin geldiği yönü tespit edebiliyor. Ayrıca, araca isabet eden atış sayısını, zırhın delinme seviyesini, kalan dayanıklılığını ve saldırı yoğunluğunu da değerlendirebiliyor.

Modüler mimariye sahip olan Armor Integrity, farklı platformlara kolaylıkla entegre edilebilecek şekilde tasarlandı ve mevcut komuta-kontrol sistemleriyle tam uyum içinde çalışabiliyor.

KRİTİK ROLE SAHİP

Çoklu sensörlerden elde edilen verileri birleştiren “sensör füzyonu” prensibiyle çalışan sistem, sahadaki gelişmeleri katmanlı analizlerle yorumluyor. Tüm verileri kaydedebilen sistem, görev sonrası analizlerde de önemli bir kaynak olarak kullanılabiliyor.

Armor Integrity, gerçek zamanlı koruma sağlamasının yanı sıra iç bellek oluşturulması, taktik gelişimi ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesinde de kritik bir rol oynuyor.