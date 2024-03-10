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İlk teravih namazında camiler doldu taştı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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İlk teravih namazında camiler doldu taştı
Ramazan, Cami, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Yurdun dört bir yanından vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti. On bir ayın sultanını camilerde karşılayan yüzlerce kişi, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ilk teravih namazını kıldı. 

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan'ın ilk teravih namazını eda etmek için vatandaşlar camilere akın etti.

Ramazan ayını coşkuyla karşılayan vatandaşlar, teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. 

İlk teravih namazında camiler doldu taştı - 1. Resim

İzmir'de vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Vatandaşlar Ramazan ayına erişmenin sevincini yaşarken, Filistin halkı için de dua edeceklerini söyledi.

İlk teravih namazında camiler doldu taştı - 2. Resim

Ramazan ayının ilk teravih namazı Burdur'daki camilerde de kılındı. Tarihi Ulu Cami'de de Kur'an-ı Kerim okundu. İlk teravih namazının ardından dua edildi.

İlk teravih namazında camiler doldu taştı - 3. Resim

Adıyaman'da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Emir Sultan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, teravih namazını eda etti.

İlk teravih namazında camiler doldu taştı - 4. Resim

İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nde ilk teravih kılındı.

İlk teravih namazında camiler doldu taştı - 5. Resim

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta vatandaşlar ilk teravihte tarihi camileri doldurdu

YÜZLERCE VATANDAŞ BALIKLIGÖL YERLEŞKESİNDE

Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı.

İlk teravih namazında camiler doldu taştı - 1. Resim

Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kılınan namaz sonrası Balıklıgöl’de balıklara yem attı, yerleşkeyi gezerek dua etti.

ELAZIĞ'DA RAMAZAN SEVİNCİ

Elazığ’da ise on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Namaz öncesinde din görevlileri, ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

İlk teravih namazında camiler doldu taştı - 2. Resim

HUNAT CAMİSİ DOLDU TAŞTI

Kayseri'de de ramazan ayının başlamasıyla tarihi Hunat Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

İlk teravih namazında camiler doldu taştı - 3. Resim

MALATYALILAR KERNEK KARAGÖZLER CAMİSİ'NE AKIN ETTİ

Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri dolduran Malatyalılar da özelikle kent merkezinde bulunan Kernek Karagözler Camisi'ne akın etti. Yatsı namazının kılınmasının ardından teravih namazını eda eden vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ile İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze için dua etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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