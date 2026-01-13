Maden arazisinin projesi için İSKİ’den onay alamadığını ve İmamoğlu adına kendisinden 450 bin dolar rüşvet istendiğini iddia eden işadamı Muhittin Erusta’nın kapısına iki adet kurşun bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve bazı yöneticilerin kendisinden rüşvet istediğini iddia eden Tampa Maden’in sahibi Muhittin Erusta’ya tehditler devam ediyor. Bu defa da işadamının evinin kapısına beyaz zarf içinde iki kurşun bırakıldı.

'İmamoğlu ve CHP beni tehdit ediyor' demişti... Yolsuzluğu ifşa etti, zarfla kurşun geldi!

AİLEM DE TEHDİT ALTINDA

Geçtiğimiz ay gazetemize konuşan Erusta, Pendik Kurnaköy’de bulunan maden arazisinin rehabilitasyon projesi için İSKİ’den uzun süre onay alamadığını öne sürmüş ve Ekrem İmamoğlu adına kendisinden 450 bin dolar rüşvet istendiğini iddia etmişti.

“Şikâyetçi olduğum için İmamoğlu ve CHP tarafı beni tehdit ediyor. Ailem tehdit altında” diyen Erusta, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ın da kendisini mafya ilan ederek hedef gösterdiğini söylemişti.

KORUMA TALEP ETTİ

Bu sefer kurşunla tehdit edilen işadamı, emniyetteki ifadesinde “Daha önceden de benim evime geldiler. Evimin girişi binanin arka tarafında ve tek benim daireye girişi var. Saat 06.00 sıralarında eşimi servise bırakmak için çıktığımda dairemin önünde zarf veya başka bir şey yoktu. Saat 08.25’te evimden çıktığımda kapımın önündeki paspasta beyaz renkli zarf gördüm. Zarfın içerisine baktığımda 2 adet tabanca mermisi vardı. Ben tehdit edildiğime dair avukatım aracılığıyla Çağlayan Adliyesine müracaatta bulundum” dedi.

Rüşveti yargıya taşıdığı için tehdit edildiğini söyleyen Erusta, yakın zamanda avukatı aracılığıyla koruma talebinde de bulunduğunu da açıkladı.

