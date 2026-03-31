ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği iddialarına DMM'den yalanlama geldi. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan söz konusu iddianın 'asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği' vurgulandı.

'İncirlik Üssü'nde ABD uçakları hareketliliği' iddiasına jet yalanlama

DMM'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Paylaşılan görsel ve videolar eski olup; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye’nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur.

Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur.

Haberle İlgili Daha Fazlası