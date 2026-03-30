Bandırma’da 450 yıldan fazla süredir deprem olmadığını belirten Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Burası riskli. Bandırma'da yaşanacak bir deprem, İstanbul'daki yumuşak zemin kısımlarında etkili olabilir. Genel olarak 30 sene içinde 7 büyüklüğünde yüzde 60 ya da 70 gerçekleşebilir diye söyleyebiliriz” diyerek uyardı.

Muhtemel Marmara depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, '450 yıldır enerji birikiyor' diyerek riskli konumu işaret etti. Moriwaki "Bandırma'da 450 yıldan fazla deprem olmadı ve burası büyük deprem açısından riskli. Ancak orada çok yüksek bina yok ve genel olarak zemini iyi” dedi.

450 yıldır sessiz fay! 7 büyüklüğünde depreme gebe! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki riskli yeri açıkladı

"BURASI RİSKLİ"

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da Silivri’de meydana gelen depremle birlikte Kuzey kolunda riskin azaldığını belirten deprem uzmanı “Ancak hiç gelmez diye söyleyemeyiz ama Güneyindeki fay hattı, Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e gidiyor. O fay hattı uzun zamandır kırılmadı ve risk var diyebiliriz. Bandırma'da 450 yıldan fazla deprem olmadı ve burası büyük deprem açısından riskli" dedi.

“450 YILDIR DEPREM OLMADI”

6 Şubat 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 400 yıllık enerji birikimi ile gerçekleştiğini hatırlatan Moriwaki, şunları söyledi:

Enerji çok biriktirdiği için bir günde 2 büyük deprem oldu. Bandırma'da tarafında 450 yıldan fazla deprem olmadı ve burası riskli. Ancak orada çok yüksek bina yok ve genel olarak zemini iyi. Bandırma'da yaşanacak bir deprem, İstanbul'daki yumuşak zemin kısımlarında etkili olabilir.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki

“30 SENE İÇİNDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE”

Güney kolundaki fay hattının Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e gittiğini belirten deprem uzmanı “O fay hattı uzun zamandır kırılmadı ve risk var diyebiliriz. Bunu tam olarak ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Genel olarak 30 sene içinde 7 büyüklüğünde yüzde 60 ya da 70 gerçekleşebilir diye söyleyebiliriz” diyerek uyardı.

“KUZEYDE RİSK AZALDI”

Marmara bölgesi için beklenen deprem hakkında da konuşan Moriwaki, “1999 depreminde Yalova- Çınarcık'a kadar fay hattı kırıldı ve 1912'de Çanakkale Gelibolu tarafından Tekirdağ'a kadar kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova Çınarcık'a kadar 170 kilometre var. Bu bir kerede kırılıyorsa 7.5 civarında büyük deprem bekleniyordu ama geçen yıl 23 Nisan'da Silivri tarafında, yani 170 kilometrelik alanın orta fay hattında kırıldığını söylediler. Onun için kuzeyinde risk azaldı” dedi.

“ANTALYA'DA BEKLEMİYORUZ”

Yoshinori Moriwaki, Antalya'da yakın tarihte meydana gelen 3 ve 4 büyüklüklerinde 2 depremi de değerlendirdi. Moriwaki şunları söyledi:

Burası için büyük bir depreme beklemiyoruz. Ancak yumuşak zeminse küçük depremde de bina için sıkıntı olabilir. Antalya'da en fazla 5 büyüklüğüne kadar bile deprem beklemiyoruz ama Kaş tarafında biraz risk var. Fakat orası da Antalya oraya biraz uzak.

