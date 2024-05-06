Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İntihar edeceğini söyleyip yardımına giden öğretmen eşini öldürdü

İntihar edeceğini söyleyip yardımına giden öğretmen eşini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İntihar edeceğini söyleyip yardımına giden öğretmen eşini öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir büfeci boşanma aşamasında olduğu İngilizce öğretmeni eşine 'kendini öldürüp intihar edeceği' mesajı attıktan sonra yardımına giden kadını tabancayla öldürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Belediyeevleri Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay (43) ile büfeci eşi Adem Çay (48) boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladılar.

Adem Çay, eşi Saadet Çay'a gece mesaj atarak ‘intihar edip kendini öldüreceğini’ yazdı. Saadet Çay da kendisini öldürmesin diye yardım etmek için yanına erkek arkadaşını alıp konuşmak üzere Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Saadet Çay ile Adem Çay arasında Atakum ilçesinde bulunan yazlık evin boşanmaları halinde kime kalacağı konusunda çıkan anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı.

Yan odada bulunan Saadet Çay'ın erkek arkadaşı silah doldur boşalt sesini duyunca kendini evden dışarı atıp bekçilerden yardım istedi. Polis ve bekçiler evin kapısını kırıp içeri girdiklerinde İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı silahla öldürülmüş olarak buldular. Evde bulunan Adem Çay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
"Türk futboluna ihtiyacım yok" diyen Hamit Altıntop'un aldığı maaş ortaya çıktı! Ahmet Çakar canlı yayında verdi veriştirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dilan Polat tahliye edilecek mi? Adli Tıp'tan rapor istendi, karar merakla bekleniyor - GündemAdli Tıp'tan rapor istendi, karar merakla bekleniyorİstanbul'un barajlarında son durum - Gündemİstanbul'un barajlarında son durumGören dönüp bir daha bakıyor! Klasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'de - GündemKlasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'deVatandaşa 2 soru yöneltildi! Son ankette Özgür Özel'e soğuk duş - GündemSon ankette Özgür Özel'e soğuk duşAlkollü minibüsçü kaza yaptı, araçtan indiği gibi yanındaki kadını tokatladı! - GündemAlkollü minibüsçü kaza yaptı, araçtan indiği gibi yanındaki kadını tokatladı!Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Külliye göndermesi - GündemKılıçdaroğlu'ndan Özel'e "Külliye" göndermesi
Sonraki Haber Yükleniyor...