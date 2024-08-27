İntihar etmeye kalkıştı, ölüm bir saniyeyle teğet geçti! O anlar kamerada

Küçükçekmece'de intihara kalkışan şahıs, binanın ikinci katından atlayınca vatandaşların bir saniye önce beton zemine koyduğu yastık ve minderlerin üzerine düştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de saat 22.30 sıralarında hareketli anlar yaşandı. İkitelli'de yaşayan ve ailevi sorunları olduğu iddia edilen şahıs, oturduğu dairenin camına çıkarak atlayacağını söyleyip bağırmaya başladı. Tüm çabalara rağmen şahsı ikna edemeyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

YASTIK VE MİNDERLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin uyarılarını da dinlemeyen şahıs, kendisini 2'nci kattan aşağı bıraktı. Şahıs, mahalle sakinlerinin binanın yakınındaki mescitten getirerek kaldırımın üzerine bıraktığı yastık ve minderlerin üzerine düştü.

Yaralanan adama ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"DUA OKUDU 10 DAKİKA BOYUNCA"

Olayı gören Yusuf Akıncı, “Sokaktan geçiyorduk arkadaşlarla, bir baktık bir kişi pencereden çıkmış, sokakta vatandaşlar da bağırıyordu. İlk başta polisi aradık. Buradaki mescitten minderler çıkarttık, önlemimizi aldık. Kafası dairenin içindeyken telefonla konuşuyordu. Bağırdık, elimizden geleni yaptık. Polis ve itfaiyenin geldiğini görünce ayağa kalktı. Dua okudu 10 dakika boyunca. Atladıktan sonra bir şey olmadı, ayağını vurdu sadece. Minderler sayesinde zarar görmedi. Bundan birkaç gün önce de ailesiyle tartışıyordu diye biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başka bir mahalle sakini olan Seyid Ahmet Tekin ise, “Yukarıdan bir abi bağırdı, ‘adam atlıyor’ diye. Adama ‘atlama’ dedik. Bizi dinlemedi, telefonla ilgileniyordu o sırada. Polis ekipleri gelince cama tırmandı, dua etti. Biz de o arada yastık yorgan çıkardık, atlarsa diye. Sonra zaten birden kendini bıraktı” dedi.