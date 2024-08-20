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İstanbul Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Marmaray&#039;da bir kişi raylara atlayarak intihar etti!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkarmak için çalışma başlattı. Şahsı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahısın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlamış, seferlerimiz normale dönmüştür” açıklaması yapıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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