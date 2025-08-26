Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Irak hükümeti SDG ile masaya oturacak iddiası! Pazarlığın detayları belli oldu: DEAŞ gündemde

Irak hükümeti SDG ile masaya oturacak iddiası! Pazarlığın detayları belli oldu: DEAŞ gündemde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Irak hükümeti SDG ile masaya oturacak iddiası! Pazarlığın detayları belli oldu: DEAŞ gündemde
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iraklı bir güvenlik kaynağı, Irak hükümetinin terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi olan mahkumları teslim almak için mutabakat sağlamak istediğini iddia etti.

Irak hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde bulunan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi mahkumları geri almak istediği öne sürüldü.

Adı açıklanmayan Iraklı bir güvenlik kaynağı, Irak hükümetinin terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyelerini teslim almak üzere mutabakat sağlamak istediğini iddia etti.

Irak hükümeti SDG ile masaya oturacak iddiası! Pazarlığın detayları belli oldu: DEAŞ gündemde - 1. Resim

IRAK'I DEAŞ PANİĞİ SARDI 

Kaynak, SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde güvenliğin olmaması ve ABD’nin eylül ayından itibaren kritik üslerden askerlerini çekme niyetini açıklamasının ardından Irak’ın söz konusu tutukluların akıbeti hakkında endişelendiğini açıkladı.

Irak hükümeti SDG ile masaya oturacak iddiası! Pazarlığın detayları belli oldu: DEAŞ gündemde - 2. Resim

SDG'NİN KONTROLÜNDEKİ ALANLAR İÇİN TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR 

Söz konusu mutabakatın Suriye hükümeti yerine SDG ile yapılmak istenmesine ilişkin ise kaynak, Suriye'deki bazı bölgelerde devlet kontrolünün tam sağlanamaması ve cezaevlerinin bulunduğu bölgelerin hala SDG kontörlünde olmasına bağladı.

Irak hükümeti, daha önce bazı Iraklı DEAŞ liderlerini ve mensuplarını teslim almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de her şey 16 yıllık hasretin bitmesi için! Ali Koç Devler Ligi için kesenin ağzını açtı, Benfica'yı elerse kasa dolacakBahar dizisi yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Türkiye'den sert tepki  - Gündem"Lanetli bir planın parçası"Sıcaklıklar artıyor, rüzgar geliyor! Meteoroloji'den haftalık rapor çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? - GündemSıcaklıklar artıyor, rüzgar geliyor!81 ilde modern sığınaklar yapılacak! Büyükşehirlerde inşaatlar başladı - Gündem81 ilde modern sığınaklar yapılacak!Marmaris'e iki kruvaziyer 930 yolcu getirdi - GündemMarmaris'e iki kruvaziyer 930 yolcu getirdiBahçeli: Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli - GündemTerörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeliTekirdağlılar neye uğradığını şaşırdı: İçme suyu şebekesinden kurtlar çıkıyor - Gündemİçme suyu şebekesinden kurtlar çıkıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...