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Irak ile kritik toplantı! 2. Ordu Komutanı sınırda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irak ile kritik toplantı! 2. Ordu Komutanı sınırda

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Harekâtı devam ederken, bir taraftan da iki ülkenin sınır güvenliğine ilişkin sık sık toplantılar gerçekleştiriliyor.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada operasyonların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi. Bu doğrultuda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı düzenlediği ifade edildi.

Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliğinin ele alındığı, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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