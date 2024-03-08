Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyinde 7 olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hâle getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Terörün kökünü kurutmak için Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda teröristlerin inlerine bir bir girildi. Son düzenlenen operasyonlara ve bilançoya dair bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı verdi.

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇIŞ YOK"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."