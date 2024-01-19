Irak'ın kuzeyindeki eylemden detaylar: O gece birçok üsse eş zamanlı saldırıldı

19 Ocak 2024 06:58 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 07:09

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi harekâtlara ve terör saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Son bir haftada 114 teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı. “Bizim oralarda ne işimiz var demek tam da terör örgütünün oluşturmak istediği algıya hizmet etmektir” diyen kaynaklar şunları söyledi:

"Artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Irak’ın kuzeyinden ülkemize geçen teröristler karakollarımıza, üs bölgelerimize saldırılar yapmaktaydı. Terör örgütü unsurlarına karşı ‘sızma, sıcak takip ve yerinde etkisiz hâle getirme’ gibi taktiklerin başarıyla yürütülmesini sağlayan ‘üs bölgeleri stratejisi’ sayesinde; Sinat-Haftanin’den Hakurk’a kadar uzanan yaklaşık 300 kilometrelik Türkiye-Irak sınır şeridinde, ortalama 15 ile 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturuldu. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkûm olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermekte."



Teröristlerin yuvalandığı yüzlerce mağara vuruldu.

BİRÇOK ÜS BÖLGESİNE EŞ ZAMANLI SALDIRI

Son terör saldırılarının detayları hakkında da bilgi veren kaynaklar, olumsuz hava şartlarında ve görüş mesafesinin olmadığı bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Kaynaklar “Eş zamanlı olarak Irak kuzeyindeki birçok üs bölgemize de saldırı girişiminde bulunuldu. Tüm bu saldırılarda, teröristler sızma eylemlerinde bulundukları bölgelerde, kendilerine müzahir sivil yerleşim yerlerini de örtü olarak kullandı. Bu saldırıların tamamına yakını engellendi. Üs bölgelerimize yaklaşan teröristlerin birçoğu da etkisiz hâle getirildi” değerlendirmesinde bulundu.

Harekât bölgelerinde kullanılan, aralarında termal kameralar ve harekete duyarlı radarların da bulunduğu teknolojik sistemlere ilişkin de bilgi paylaşan kaynaklar “İHA/SİHA dışında benzeri emniyet sistemleri de birliklerimizde kullanılıyor. Ancak, teknoloji bazı şeyleri çözer, her şeyi çözemez. Üs bölgeleri, ihtiyaç duyduğu gündüz ve gece çepeçevre emniyetini sağlayacak her türlü keşif-gözetleme ve dinleme sistemlerine sahip. Ayrıca tek er seviyesinde dahi personele silah üstü sistemler verilmekte” ifadelerini kullandı.



Pençe Harekâtlarının kapsama alanları.

452 HEDEF VURULDU

“Hava harekâtları terör saldırılarından sonra mı yapılıyor” eleştirilerine açıklık getiren kaynaklar şunları kaydetti: "Son 3 ayda 452 hedef (günlük ortalama 5 hedef) hava harekâtı ile vuruldu. 99 terör hedefine ani hava harekâtı, 36 terör noktasına İHA atışı icra edildi. Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı gereken yer ve zamanda kullanmaya muktediriz. Mehmetçiğe saldırının bedeli olduğunu da bu kapsamda gösteriyoruz. Bunu da gösterirken amacımız iç kamuoyu değil, uluslararası kamuoyu."