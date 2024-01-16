Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Teröre karşı bildiri tezkeresi Meclis'te kabul edildi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    TBMM Genel Kurulunda 'teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Başkanlık tezkeresinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz." denildi.

    Teröre karşı bildiri tezkeresi Meclis&#039;te kabul edildi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024'te bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman askerin şehit olmasının ardından TBMM Genel Kurulunda 'teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

    TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERESİ

    Genel Kurulun terör gündemli toplantısının sonunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkere okundu. Meclis Başkanlığı tezkeresinde 9 kahraman asker Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman çavuşlar Serkan Sayın, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in vatan aşkıyla şehadet şerbetini içtikleri belirtildi.

    Şehitlerin herkesin evladı ve bu memleketin gururu olduğu vurgulanan tezkerede, Gazi Meclisin, şehitlere Allah'tan rahmet, millete ve şehitlerin kederli ailelerine başsağlığı, saldırıda yaralanan kahraman askerlere acil şifalar dilediği bildirildi. Tezkerede, şunlar kaydedildi:

    "Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kendi başkentlerinde Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.

    Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz. Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."

    TEZKERE BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLDİ

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki siyasi parti gruplarıyla da yapılan müzakere sonucunda tezkerenin Genel Kurul gündemine taşındığını belirterek tezkereyi oylamaya sundu.

    Oylama sonucunda tezkerenin kabul edilmesi üzerine Kurtulmuş, "Büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Böyle bir iradeyi ortaya koyduğunuz için TBMM'ye şükranlarımı ifade ediyorum." diye konuştu.

    Numan Kurtulmuş, sadece parlamentoda grubu bulunan partiler değil, grubu bulunmayan partilere mensup milletvekillerinden de tezkereye "evet" oyu verenler olduğunu bildirerek onlara teşekkür etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TezkereTBMM
    Haberler > Gündem > Teröre karşı bildiri tezkeresi Meclis'te kabul edildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Mersin'deki katliam gibi kazanın nedeni belli oldu! '98.7 km hız' detayını bakanlık açıkladı - GündemŞoför hız sınırını 3 kat aşmışPompalı tüfekle soyguna gelen maskelileri paspasla kovaladı - GündemPompalı tüfekle soyguna gelen maskelileri paspasla kovaladıDışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Radman ile görüştü - GündemDışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Radman ile görüştüMersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...' - Gündem'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...''Kaçak ve imara aykırı' itirafı iddianamede! Bungalov faciasında istenen ceza belli oldu - GündemBungalov faciasında istenen ceza belli olduŞiddetli sağanakta ağır bilanço! Dereler taştı, yollar göle döndü, köprüler yıkıldı, okullar tatil edildi - GündemŞiddetli sağanakta ağır bilanço!Meclis'te terörle mücadele oturumu, 'ABD Suriye'de PKK'ya destek veriyor' - Gündem'ABD Suriye'de PKK'ya destek veriyor'Kahramanmaraş’taki depremde kayıp kişi sayısı belli oldu - GündemKahramanmaraş’taki depremde kayıp kişi sayısı belli oldu'60'tan fazla insanın öldüğü binanın müteahhidi tahliye edildi' haberlerine yalanlama - Gündem'Tahliye edildi' denilen müteahhit hâlen tutukluAraba fiyatına kaban! 1.4 milyon liralık etiketiyle dudak uçuklattı - GündemAraba fiyatına kaban! 1.4 milyon liralık etiketiyle dudak uçuklattı
    Sonraki Haber Yükleniyor...