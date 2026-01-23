Iraklı diplomata bakıcı şoku! Lüks rezidanstaki parayı alıp kaçtılar
İstanbul'da Iraklı diplomatın lüks rezidansında çocuklarına bakan iki bakıcı, 130 bin dolar nakit para çalıp kaçtı. Bakıcılar daha sonra diplomatın kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Ancak bu iddianın hırsızlığı örten bir kumpas olduğu anlaşıldı. Tutuklanan bakıcılar cezaevine gönderildi.
İstanbul'da Iraklı diplomat Rania K., çocuk bakıcıları tarafından lüks rezidansından 130 bin dolar nakit parası çalındı.
- Iraklı diplomat Rania K.'nin İstanbul Balmumcu'daki rezidansında 130 bin doları çalındı.
- Hırsızlık, diplomatın çocuklarına bakan bakıcıları Luisa P. ve Upi J. tarafından gerçekleştirildi.
- Bakıcılar, hırsızlığı örtbas etmek amacıyla diplomata şiddet uygulandığı yönünde asılsız iddialarda bulundu.
- Diplomat Rania K., bakıcıların kendisine kumpas kurduğunu ifade etti.
- Olayın ardından bakıcılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Balmumcu Mahallesi'nde lüks bir rezidansta yaşayan Iraklı diplomat Rania K. (38) bakıcıları tarafından soyuldu.
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜLER
Sabah'ın haberine göre diplomatın çocuklarına bakan bakıcılar Luisa P. (26) ve Upi J. (24) evden 130 bin dolar nakit para çalıp kaçtı. Savcılığa giden bakıcıların savcılığa, diplomat tarafından şiddete uğradıkları iddiasında bulundukları öğrenildi. Ancak bu hamlenin, hırsızlığın üzerini kapatmak için yapıldığı anlaşıldı.
TUTUKLANDILAR
Öte yandan Diplomat Raina K. ifadesinde "Upi 11 ay, Luisa 16 ay boyunca yanımdaydı ve çocuklarımı hiç düşünmeden onlara emanet ediyordum. Kendilerine her zaman iyi davrandım ve maddi manevi destekte de bulundum. Buna rağmen çocuklarımı odalarında yalnız bırakarak nakit paramı alıp kaçtılar. Üstüne bir de asılsız suçlamalarda bulundular. Çocuklarımı emanet ettiğim kişilerin böyle bir kumpas kurması hayatımın en büyük hayal kırıklığı oldu" dedi.
Bakıcıların olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.