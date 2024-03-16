Irak’ta keskin değişim var, sıra geldi eyleme! Mutabakat sahaya nasıl yansıyacak?

Türkiye’nin terörle mücadelesi yeni bir boyut kazandı. Ankara, Irak makamlarıyla konuyu diplomatik, askerî ve istihbari açıdan ele aldı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

9 saat süren görüşmelerin ardından Irak’ın PKK’yı “yasaklı örgüt” olarak tanıması memnuniyetle karşılandı. 2017 yılında terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG’nin “isim değişikliği” oyununa benzer bir durumla karşılaşmak istemeyen Ankara, oldukça titiz davrandı.

YPG, ABD’nin tavsiyesi üzerine ismini “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) olarak değiştirmişti. PKK’nın Irak’ta da benzer bir girişimde bulunarak, batılı devletlerin desteğini almasını engellemek isteyen Ankara, ortak bildiriye “Tarafl ar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken tedbirler konusunu istişare etmişlerdir” ibaresini ekledi.

Ankara-Bağdat hattı, ilk defa “ortak mücadele”den bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat’a yapması planlanan ziyaretin ise Iraklı makamların isteği üzerine ortak bildiride yer aldığı öğrenildi.

Ortak bildiriyi gazetemize değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar “Irak ile ilişkilerde, PKK’ya bakış açısında, Irak tarafının çok keskin pragmatist bir değişim var. Bu çok değerli. Teoride, kurallarda, işin uluslararası hukuk boyutunda, tam bir mutabakatın sağlandığını düşünüyorum. Artık iş eylemde, bu nasıl eyleme yansıyacak, neler göreceğiz açıkçası son derece önemli olan bir döneme girdik. Özellikle 2024 yılı bu anlamda son derece önemli olacak” dedi.

SINIRDA DENETİM

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak’taki temaslarının ardından başkente dönmeyip sınır hattında kaldı. Güler, Yüksekova’daki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığında Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

DÜNYA, BAĞDAT ZİRVESİNİ KONUŞUYOR

Türkiye ve Irak karşılıklı güven tazeledi Ankara ile Bağdat arasındaki ‘Güvenlik Mekanizması Görüşmesi’ni dünya da yakından takip etti. Ortak bildiride PKK, Irak tarafından ilk defa ‘yasak örgüt’ olarak tanımlandı. Metinde, terör örgütünün her iki ülke için de tehdit olduğu vurgusu dikkat çekti.

Dünya ajansları, zirvenin başlangıcından, 7 maddelik bildirinin açıklandığı saate kadar her anı yakından izledi. Türkiye ve Irak arasındaki bağların yeniden güçlendiğine dikkat çeken ajanslar “PKK’nın varlığı, Irak Anayasası’nı ihlal ediyor” yorumunu yaptı. İşte basından öne çıkan değerlendirmeler...

Bloomberg: Dönüm noktası

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Irak’ın PKK’ya karşı mutabakata vardığını aktardı. Anlaşma “dönüm noktası” olarak nitelendi ve K. Irak dağlarındaki teröristlerin ortak hedef olduğu belirtildi. Kalkınma Yolu’nu da gündemine alan Bloomberg “İki ülke büyük bir ticaret yolu inşa etmeye ve Kuzey Irak’tan Türkiye kıyılarına uzanan petrol boru hattını hayata geçirmeye çalışıyor. Bağdat’taki zirve de böyle çok hassas bir sürece denk geldi” dedi.

Reuters: İki taraf da memnun

İngiliz Reuters, Irak Millî Güvenlik Kurulunun PKK’yı “Yasaklı örgüt” olarak değerlendirme kararını Türkiye’nin memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Al-Monitor: Güvenlik bağları ivme kazandı

Türkiye ile PKK’nın merkezine ev sahipliği yapan Irak güven tazeledi, bu adımların devamı da bekleniyor.

Associated Press (AP) PKK’nın, Irak topraklarından Türkiye’ye saldırması yasaklanmış durumda...