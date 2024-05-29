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İrlanda Sağlık Bakanı Donnely Bakan Fahrettin Koca'ya itiraf etti: Gelişmiş sağlık hizmeti için rota Türkiye

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İrlanda Sağlık Bakanı Donnely Bakan Fahrettin Koca&#039;ya itiraf etti: Gelişmiş sağlık hizmeti için rota Türkiye
Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca, Cenevre, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diplomasi trafiği için bulunduğu Cenevre'de, İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnely ile görüştü. Kurulan temas sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, birçok İrlanda vatandaşının gelişmiş sağlık hizmet sunumu almak için Türkiye’yi tercih ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi sebebiyle bulunduğumuz Cenevre diplomasi trafiğine devam ediyor.

Bakan Koca, Cenevre'de İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnely ile temas kurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi sebebiyle bulunduğumuz Cenevre’de İrlanda Sağlık Bakanı Sn. Stephen Donnely ile bir araya geldik. Kendilerini, dünyanın kanayan yarası Filistin’i tanımalarından dolayı tebrik ettim."  ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYORLAR"

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı görüşmede gerçekleşen bir önemli detayı daha aktardı. İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnely'in kendi vatandaşlarının sağlık hizmeti için Türkiye'yi tercih ettiğini söylediğini belirtti.

X hesabından paylaşımda bulunan Koca şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Bakan, birçok İrlanda vatandaşının gelişmiş sağlık hizmet sunumu almak için Türkiye’yi tercih ettiğini ifade etti. Değerli meslektaşımla sağlık alanında iş birliğimizi geliştirme konusunda mutabık kaldık."

İrlanda Sağlık Bakanı Donnely Bakan Fahrettin Koca'ya itiraf etti: Gelişmiş sağlık hizmeti için rota Türkiye - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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