Isparta'da ortaokul öğrencilerinin tuvaletlerine kamera yerleştirildi! Skandalın detayları belli oldu
Isparta'da bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerinin tuvaletinde kamera bulundu. Olayı veliler ortaya çıkarırken Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Isparta’daki Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda ortaya çıkan skandal büyük tepkiye yol açtı. Okul idaresinin, kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirdiği iddia edildi.
Durumun fark edilmesi üzerine bazı veliler okula gelerek incelemede bulundu. Tuvaletlerde kamera bulunmasına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan veliler, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyalarından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
