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Isparta'da sıcak dakikalar! Eğirdir Gölü'nde bulunan 7 el bombası için ekipler harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Isparta&#039;da sıcak dakikalar! Eğirdir Gölü&#039;nde bulunan 7 el bombası için ekipler harekete geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde bulunan 7 adet el bombası İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarıldı. El bombaları imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkisinde 23 Haziran günü göle yüzmek için giren bir vatandaş göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit edildi.

Gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü. El bombalarının çıkarıldığı esnada emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay içerisinde yine aynı bölgede 7 adet el bombası bulunmuş, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürülmüştü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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