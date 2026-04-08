Beşiktaş’ta 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği çatışmada ele geçirilen Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,’nin fotoğrafları ortaya çıktı.

Beşiktaş Levent’te teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1’i ölü, 2’si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, teröristler Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,’nin fotoğrafları ortaya çıktı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 11’e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında saldırıda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşinin de olduğu öğrenildi.

