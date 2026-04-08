İhlas Haber Ajansı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı
Beşiktaş’ta 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği çatışmada ele geçirilen Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,’nin fotoğrafları ortaya çıktı.
Özetle Dinleİsrail Konsolosluğu önündeki saldırganların fotoğr...
Kaydet
Gündem 54 dk önce
Beşiktaş Levent'te polisle teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan polisler ve etkisiz hale getirilen saldırganların ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.
- Beşiktaş Levent'te teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıktı.
- Olayda 2 polis yaralandı.
- 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
- Teröristlerin Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,'nin fotoğrafları ortaya çıktı.
- Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.
- Gözaltına alınanlar arasında saldırıda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşi de bulunuyor.
0:00 0:00
1x
Beşiktaş Levent’te teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1’i ölü, 2’si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, teröristler Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,’nin fotoğrafları ortaya çıktı.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 11’e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında saldırıda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşinin de olduğu öğrenildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Konsolosluk saldırısını kahkaha atarak izleyip videoya çekenlere soruşturma!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR