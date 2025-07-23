İsrail planına Türkiye engeli! Bakan Fidan'dan net mesajlar: Tehdit sayar gereğini yaparız

Türkiye, İsrail’in Dürziler ve YPG’yi maşa olarak kullanıp Suriye’yi bölme taktiğini yakından takip ediyor. MİT, son yedi ayda Suriye lideri Ahmed Şara’ya düzenlenmek istenen üç suikast planını bozdu. Dışişleri Bakanı Bakanı Fidan da, "Suriye’yi bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu millî güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz" restini çekti.

YEŞİM ERASLAN ANKARA -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Basın toplantısında İsrail’in Suriye’deki eylemlerine geniş bir yer ayıran Bakan Fidan, Türkiye olarak her türlü senaryoya karşı hazır olduklarını dile getirdi. İsrail’in Gazze’nin ardından istikrarsızlık çıkarmayı amaçladığı bir alanın da Suriye olduğunu ifade eden Bakan Fidan, Süveyda’daki İsrail destekli Dürzi kalkışmasına değindi.

DÜRZİLER BİR BAHANE

Fidan, “Olaylar İsrail’in Dürzileri koruma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahale ile birlikte başka bir boyuta büründü. Son yedi aydır bölge devletlerinin yanı sıra ABD ve Avrupa ülkeleri Suriye halkına destek amacıyla yapıcı bir yaklaşım ortaya koymuştur” dedi. Fidan şöyle devam etti:

İsrail ise Suriye’de barış istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik tüm bu girişimleri sabote etmek istemektedir. İsrail Suriye’yi bölmeyi amaçlamaktadır. Suriye’yi bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu millî güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz.

NETANYAHU’NUN ÇIKARLARI

İsrail, kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çıkarları Orta Doğu’nun kaosa sürüklenmesinde yatmaktadır. Ancak biz bölge ülkeleri olarak buna izin vermeyeceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve istikrarının bozulmasına sonuna kadar karşı çıkıyoruz.

İSRAİL DURDURULMALIDIR

Yakın bölgemizde en yakından takip ettiğimiz konulardan biri, bildiğiniz üzere kesintisiz olarak üzerinde durduğumuz Gazze meselesi. Geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi’nde konu tekrar ele alındı. Orada yaptığım konuşmada da belirttiğim üzere İsrail’in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi hâline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.