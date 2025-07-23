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Türkiye’den Akdeniz’de stratejik bir adım daha! Suriye ile anlaşma imzalanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’den Akdeniz’de stratejik bir adım daha! Suriye ile anlaşma imzalanıyor
Türkiye, Suriye, Akdeniz, KKTC, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Libya ile anlaşmanın şokunu beş yıldır atamayan Yunan’a bir sürpriz daha hazırladı. Suriye ile deniz yetki anlaşması için çalışmalar başladı. D. Akdeniz’de elimizi güçlendirecek olan anlaşma, KKTC’nin çıkarlarını da gözetecek.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye’nin Libya ile 2020 yılında imzaladığı ve Birleşmiş Milletlerde tescil ettirdiği Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’na başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin itirazları devam ederken, Türkiye, bu defa Suriye ile stratejik bir anlaşma için kolları sıvadı.

Hazırlıklara ilişkin bilgi veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas’ın, “Türkiye’nin Suriye ile MEB anlaşması imzalamayacağına dair taahhütte bulunulduğu” yönünde iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye ile Suriye arasında deniz yan hududu ve karasularının ötesinde deniz yetki alanı sınırlarının henüz belirlenmediğine dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, süreçte öncelik verilecek konu karşılıklı hak ve menfaatlerin korunması olarak belirlendi. Fidan, Avrupa Birliği’nin iki egemen ülkenin deniz yetki alanlarına dair varmaları muhtemel bir uzlaşmayla ilgili söz söyleme hakkının bulunmadığının altını çizdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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