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İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu! 250 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Havalimanı&#039;nda bayram yoğunluğu! 250 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yapacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini yurt dışında, memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmeyi planlayanlar İstanbul Havalimanı'na akın etti. Havalimanının bugün 1598 uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.

Okullar kapandı, Kurban Bayramı tatili dokuz gün oldu. Yaz mevsiminin gelmesi ile sıcaklıklar da kendini iyiden iyiye hissettirince vatandaşlar tatil bölgelerine akın etmeye başladı.

Bayramı memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler dün sabah erken saatlerden bu yana İstanbul Havalimanı'nda hareketliliğe neden oldu. Havalimanına gelen yolcular, terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.

İÇ HATLARDA UZUN KUYRUK

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuların mağdur olmaması için önlem alarak yönlendirmeler yaptı. Özellikle iç hatlar kontuarlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

İstanbul Havalimanı'nın bugün gerçekleştirilecek 1598 uçuşla toplam 259 bin 321 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu! 250 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yapacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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