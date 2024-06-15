İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu! 250 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yapacak

Bayramı memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler dün sabah erken saatlerden bu yana İstanbul Havalimanı'nda hareketliliğe neden oldu. Havalimanına gelen yolcular, terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.

İÇ HATLARDA UZUN KUYRUK

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuların mağdur olmaması için önlem alarak yönlendirmeler yaptı. Özellikle iç hatlar kontuarlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

İstanbul Havalimanı'nın bugün gerçekleştirilecek 1598 uçuşla toplam 259 bin 321 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.