İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu! 250 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yapacak
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini yurt dışında, memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmeyi planlayanlar İstanbul Havalimanı'na akın etti. Havalimanının bugün 1598 uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.
Bayramı memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler dün sabah erken saatlerden bu yana İstanbul Havalimanı'nda hareketliliğe neden oldu. Havalimanına gelen yolcular, terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.
İÇ HATLARDA UZUN KUYRUK
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuların mağdur olmaması için önlem alarak yönlendirmeler yaptı. Özellikle iç hatlar kontuarlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
İstanbul Havalimanı'nın bugün gerçekleştirilecek 1598 uçuşla toplam 259 bin 321 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı