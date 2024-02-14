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    • İstanbul Üniversitesi'nden tepkiler sonrası yeni düzenleme: Ziyaretçilere kısıtlama getirildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul Üniversitesi&#039;nden tepkiler sonrası yeni düzenleme: Ziyaretçilere kısıtlama getirildi

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rektörlük kararı ile İstanbul Üniversitesi kampüsünün vatandaşlara açılması tepkilere neden oldu. İstanbul Üniversitesi ise tepkiler sonrası yeni düzenlemeye giderek ziyaretçilere ilişkin kısıtlamalar getirdi.

    İstanbul Üniversitesi, rektörlük kararı sonrası vatandaşlara kapılarını açtı. Rektörlük kararı kısa sürede tepkilere neden oldu. Dün sosyal medyada dolaşıma giren ve amfide ders işlenirken vatandaşların amfi içerisinde olduğu anlara dair görüntüler gündem oldu.

    Tepkiler sonrası İstanbul Üniversitesi, mevcut kararında düzenlemeye gitti. 

    İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre 08.30 ile 17.00 arasında olan ziyaret saatleri 13.00-16.00 ile sınırlandırıldı. Ziyaretçiler, üniversitenin sadece Beyazıt Kampüsüne girebilecek ve web sitesi üzerinden randevu alacak.

    Üniversitenin yaptığı açıklamada ziyaretçi koşulları şöyle belirtildi:

    1. Üniversitemize ziyaretler hafta içi 13:00 - 16:00 saatleri arasında tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşkemiz bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecektir.
    2. Ziyaretçilerimiz araç ile giriş yapamayacaklardır.
    3. Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacaktır.
    4. Resmî tatiller (dini ve milli bayramlar, özel günler vb.), sınav günleri ve Üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenen zamanlarda kampüsümüz ziyarete kapalı olacaktır.
    5. Beyazıt Kampüsü’ndeki tarihi ve kültürel atmosferi deneyimlemek isteyen misafirler, güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılacak kontrollere tabi tutulduktan sonra giriş esnasında alacakları ziyaretçi kartları ile yerleşkemize giriş yapabileceklerdir.
    6. Üniversite yönetimimiz gerekli görülen durumlarda ek güvenlik tedbirleri uygulama hakkına sahiptir.
    7. Yerleşke ziyaretinde, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari işleyişini bozacak etkinlikler (piknik, grup aktiviteleri vb.) yapılamayacak, ziyaretler sadece kültürel amaçlı gerçekleştirilecektir.

    Açıklamada “Beyazıt kampüs bahçesine yapılacak ziyaretlerde ihtiyaç duyulması durumunda ilave güvenlik önemleri alınacak olup, yukarıda belirtilen güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlilerimiz müdahale etme hakkına sahip olacaktır” ifadelerine de yer verildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > İstanbul Üniversitesi'nden tepkiler sonrası yeni düzenleme: Ziyaretçilere kısıtlama getirildi
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