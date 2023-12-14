İstanbul’a karla buluşuyor! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne… Meteoroloji son dakika olarak duyurdu: Kar 20 cm’yi aşacak

14 Aralık 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:56

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul ve çevre iller için beklenen haber geldi. Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar için tarih verdi. Cuma gününden itibaren soğuk havaların geleceğini belirten Ökten, Cumartesi sabahına dikkat çekerek uyardı. İstanbul’a karla buluşuyor! Meteoroloji son dakika olarak uyardı. Kar 20 cm’yi aşacak. Kar botlarınızı hazırlayın.

“20 CM KAR ÖRTÜSÜ OLUŞACAK”

Daha önce İstanbul’a ne zaman kar yağacağını doğru tahmin eden Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Trakyalılara kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışlarının şiddetli şekilde geleceğini belirten Ökten, Edirne’de 20 santimetreye kadar kar örtüsü beklediğini duyurdu.

KEREM ÖKTEN DUYURDU: İSTANBUL KARLA BULUŞUYOR

İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için hafta sonu uyarısında bulunan Kerem Ökten, paylaşımında “Cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. Cumartesi ve Pazar günleri de etkili olacak. Trakya'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor ve örtü yapacak. Edirne'de 20 cm kar örtüsü mümkün. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un en batısı ve Aydos gibi yerler kar alacak...” uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Orhan Şen, “Yarından sonra lodos batıda etkisini gösterecek. Perşembe günü lodos şiddetli olacak. Ama lodosla birlikte sıcaklıklar yükselecek. Marmara’da bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselecek. Hava o kadar hızlı değişecek ki perşembe, cuma bu sıcaklık İstanbul’da 17, 18 dereceyken cumartesi günü 10-8 derecelere düşecek. Pazara günü 6 dereye düşme ihtimali var”

Prof. Dr. Şen, “Pazar günü kar yapmayacak, İstanbul’da kar görünmüyor. Marmara’nın doğusunda, İç Anadolu’nun güzeyinde kuzeyi Karadeniz’in iç kesimleri kar alır”