İstanbul'da bir metrobüs arızası daha! Arbede yaşandı, vatandaşlar yuhaladı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 27 Haziran 2024 20:28 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 20:47 - Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metrobüs, Zincirlikuyu, Haber

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İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor. Bu kez de Zincirlikuyu'da metrobüs arızası yaşandı. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarda dakikalarca araç bekledi. Metrobüs amirleri ile vatandaşlar arasında kargaşa çıktı. Metrobüs görevlilerince yapılan "bisiklet" anonsu, vatandaşlarca yuhalandı.