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İstanbul'da bir metrobüs arızası daha! Arbede yaşandı, vatandaşlar yuhaladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metrobüs, Zincirlikuyu, Haber

Gündem Haberleri

İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor. Bu kez de Zincirlikuyu'da metrobüs arızası yaşandı. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarda dakikalarca araç bekledi. Metrobüs amirleri ile vatandaşlar arasında kargaşa çıktı. Metrobüs görevlilerince yapılan "bisiklet" anonsu, vatandaşlarca yuhalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kontrolündeki metrobüslerde arızlar yaşanmaya devam ediyor. Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

DAKİKALARCA SICAKTA KAVRULDULAR

Vatandaşlar, aşırısıcakların etkisiyle metrobüs beklerken bunaldı. Dakikalarca metrobüs bekleyen vatandaşlar, adeta çileden çıktı. Çok sayıda kişi rahatsızlıklarını dile getirdi.

METROBÜS AMİRLERİYLE ARBEDE

Sözcü'de yer alan habere göre, araç bekleyen vatandaşlar ile metrobüs amirleri arasında arbede yaşandı. Arıza dolayısıyla Zincirlikuyu'na girmeye çalışan boş metrobüsler kuyruk oluşturdu. Anadolu Yakası'na geçen araçlar yolcu alamadı.

YAPILAN ANONS YUHALANDI

Metrobüs görevlileri tarafından yapılan, "Katlanabilir bisikletinizle istediğiniz saatte yolculuk yapabilirsiniz" anonsunu ise vatandaşları şoka uğrattı. Vatandaşlar tepkilerini yuhalayarak gösterdi.

Düzenleyen:  - Gündem
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