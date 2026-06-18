İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde örgüt mensubu olarak faaliyet gösteren El Kaide yanlısı sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından DEAŞ’a karşı yürütülen çalışmalarda, örgüt ile bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde DEAŞ mensubu olarak faaliyet gösteren terör örgütü El Kaide yanlısı olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı isimler belirlendi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adları ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabaha karşı belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

Zanlıların ikamet ettikleri yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak sürüyor.

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