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3. Sayfa

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 29 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolcu otobüsü, 2 işçi servis minibüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 29 kişi hafif yaralandı.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi'nde S.T. idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 2 işçi servis minibüsü ile otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 29 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 29 kişi yaralandı
Başlık ResmiTekirdağ'da zincirleme kaza: 29 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Ergene
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