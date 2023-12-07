İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

7 Aralık 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:26

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında İstanbul’da 8 şüpheli tespit edildi. Emniyet güçleri örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler için düğmeye bastı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 8 şüphelinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 6 ay içerisinde DEAŞ’a yönelik; 728 operasyon yapıldığını duyurdu. Bu operasyonlar sonucunda 98 terörist etkisiz hale getirilirken, bin 254 şüpheli gözaltına alındı, 317’si tutuklandı, 255’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU

Son olarak İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 10 ilçede 15 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınanların arasında örgütün sosyal medya hesaplarını kuran ve bot hesapları yöneten H.Ö. ile Y.İ.'nin de olduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.