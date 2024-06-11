İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak

11 Haziran Salı günü İstanbul'un Bahçelievler, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan uyarıya göre kesintiler planlı olarak belirli saatlerde yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre 11 Haziran Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Bahçelievler, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde günün belirli saatlerinde kesintiler yaşanacak. Yapılan uyarıda bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağı belirtiliyor.

ŞİŞLİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, DARCAN, ESKİ OSMANLI, HARK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE KUYU, MEHTAP, MUSA DAYI, NACİ KASIM, SELAHATTİN PINAR, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -GÜRSEL mah sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ADAGÜLÜ, ERDEM, GÜLBAŞAK, GÜLDİKEN, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, ÇELEBİ sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FERMAN, FIRTINA, HAKTANIR, TOPKARA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah SEYİR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 11/06/2024 00:00:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, YAYLA, ÖNEM sk / KEÇECİ PİRİ mah KİRACI ODALARI, MEMURLAR, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇLİK, HAYRAT, TAŞKIN sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DORUK , SAHRA sk bölgelerinde 11/06/2024 11:00:00 - 11/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, SOKULLU sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 108., 110. sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, LOKUM, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNKILAP sk / SAHİL mah İMAR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BAHARİYE, BALYA, BESTE, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KOCATEPE, KÜLTÜR, LOKUM, ORUÇ GAZİ, SULTAN FATİH, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, AKŞEMSETTİN, ALAKAYA, ANAYURT, ARŞIN, ASUMAN, AY, AYDIN, AÇANGÜL, BATI TRAKYA, BAYRAK, BAĞLAR, BEREKET, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMAN, DUMLUPINAR, DUYGUM, DİDEM, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLSEN, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HUZUR, KAHRAMAN, KALYONCU, KANARYA, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, MARMARA, MELTEM, MELİK, MÜMTAZ, OVALI, OĞUZ, SAMET, SANCAK, SARMAŞIK, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, SÜTÇÜ İMAM, TURGUT ÖZAL, UMUT, UZUN HASAN, UĞUR MUMCU, YAPRAK, YAŞAR DOĞU, YEŞİM, YILDIRIM, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇETİN, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİM, ÖZLEM, ÖĞRETMEN, İDİL, İKRAM, İNAN, İNCİR, İNKILAP sk / SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ, İMAR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/06/2024 11:00:00 - 11/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

· İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 11/06/2024 00:05:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.